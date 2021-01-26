Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев 25 января заявил, что принятие Киевом закона, притесняющего русский язык, — это продолжение русофобских действий местных политиков, управляемых из США, передают «Аргументы и факты»

Языковой омбудсмен Украины: Для штрафа достаточно двух жалоб © Facebook, Тарас Кремінь

По его словам, Киев в угоду Вашингтону сознательно игнорирует даже свою конституцию, гарантирующую свободное развитие, использование и защиту других языков.

«Заявляя о стремлении в Европу, националистические власти Украины одновременно принимают законы, противоречащие взятым на себя международно-правовым обязательствам», — добавил Патрушев.

Он подчеркнул, что, пытаясь удержаться у власти любыми путями, руководство Украины даже не задумывается о последствиях продиктованных из-за океана решений.

«Принимая подобные законы вопреки мнению большинства граждан, нынешняя власть противопоставляет себя основному населению Украины, провоцирует дополнительное напряжение в обществе, способствует развитию сепаратизма», — объяснил он.

Секретарь Совбеза также отметил, что нынешний закон — это очередной, девятнадцатый, этап языковой дискриминации на Украине. Ранее там были введены требования об использовании исключительно украинского языка в науке, культуре, на транспорте, в прессе, школах, вузах и при трудовых отношениях.

Закон «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» приняли в апреле 2019 года. С 16 января вступила в силу статья 30 о необходимости использования украинского языка в сфере обслуживания.