Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич рассказала, как в 2020 году сорвался ее визит на Украину, так как украинские власти не создали соответствующих условий. Она поделилась этой историей на пленарной сессии, отвечая на вопрос члена украинской делегации относительно ее визита в Москву, передает «Европейская правда» 25 января

Гончаренко отчитался об «успехе» в борьбе с Россией в ПАСЕ © Facebook, Верховна Рада України Владимир Зеленский. Они виделись в Нью-Йорке в сентябре 2019 года на полях Генассамблеи ООН.

«Перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, но я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда», — отметила Пейчинович-Бурич.

Она находилась с визитом в Москве 19-20 октября 2020 года.

По данным украинских СМИ, в конце 2019 года Пейчинович-Бурич действительно намеревалась посетить Украину, в связи с чем велась подготовка данного визита, а также ее встреч вне официальной программы.

«Официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников, решили вообще отменить ее визит. Вероятно, именно на это она сослалась во фразе о том, что "Украина не создала возможности" для приезда», — говорится в сообщении.

После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста РФ отказалась участвовать в сессиях Ассамблеи и прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы. В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме.