По ее словам, первой страной, которую она хотела посетить, была Украина, и среди первых чиновников, с которыми она встречалась, готовясь к вступлению в должность генсека, был президент Украины Владимир Зеленский. Они виделись в Нью-Йорке в сентябре 2019 года на полях Генассамблеи ООН.
«Перед моим вторым визитом в РФ я хотела сначала посетить Украину, но Украина не создала такой возможности, но я считала важным из-за большого количества открытых вопросов между Советом Европы и Россией поехать туда», — отметила Пейчинович-Бурич.
Она находилась с визитом в Москве 19-20 октября 2020 года.
По данным украинских СМИ, в конце 2019 года Пейчинович-Бурич действительно намеревалась посетить Украину, в связи с чем велась подготовка данного визита, а также ее встреч вне официальной программы.
«Официальный Киев не дал согласия на встречу генсека СЕ с президентом Владимиром Зеленским, из-за чего в Страсбурге, по данным нескольких собеседников, решили вообще отменить ее визит. Вероятно, именно на это она сослалась во фразе о том, что "Украина не создала возможности" для приезда», — говорится в сообщении.
После воссоединения Крыма с Россией в 2014 году российскую делегацию лишили права голоса в ПАСЕ. В знак протеста РФ отказалась участвовать в сессиях Ассамблеи и прекратила платить свою долю взноса в бюджет Совета Европы. В январе 2020 года российской делегации вернули полномочия в полном объеме.