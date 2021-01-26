«Горькая новость: не стало Иры Токарчук, хорошей актрисы и многолетнего доброго друга…» — написал Женин.
Позже СМИ написали, что причиной смерти артистки стал сердечный приступ.
Актриса Ирина Токарчук известна зрителю по фильмам «12 стульев», «Эффект присутствия», «Чисто одесская история», а также ролью тети Симы из одесской коммунальной квартиры в «Джентльмен-шоу». В 2014 году актрису наградили почетным знаком одесского городского головы «За заслуги перед городом».
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