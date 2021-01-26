В феврале начнется новая эра в истории Украины и всего мира. Такой прогноз сделала украинский астролог Марина Скади, соответствующее видео было опубликовано на днях в YouTube

Украинский астролог назвала дату, удачную для переезда © Pexels/SHAHBAZ ZAMAN По ее словам, в феврале небесные светила заставят людей бороться. «Кто не хочет действовать, брать ответственность, работать — будет подавлен обстоятельствами извне. Взаимодействия планет в феврале — напряженные, это проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, которые подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Обстоятельства февраля требуют активности и осознания путей, ведущих к преодолению трудностей и преград», — добавила астролог.