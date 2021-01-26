«Все планеты и фиктивные точки в феврале сосредоточены в зоне трансформации, которая включает в себя знаки — Стрелец, Козерог, Водолей, Рыбы. Задачей этой зоны является подготовка и осуществление процесса перехода энергии на новый уровень. Можно сказать, что начнется новая эра в истории не только Украины, но и всего мира. Зона трансформации описывает завершение процессов, заключительную стадию, отличительной особенностью здесь является способность меняться, находить новые перспективы и направления дальнейшего развития и роста», — отметила астролог.
По ее словам, в феврале небесные светила заставят людей бороться.
«Кто не хочет действовать, брать ответственность, работать — будет подавлен обстоятельствами извне. Взаимодействия планет в феврале — напряженные, это проявляется через неблагоприятные внешние обстоятельства и препятствия, которые подталкивают к действию и необходимости что-то менять в своей жизни. Обстоятельства февраля требуют активности и осознания путей, ведущих к преодолению трудностей и преград», — добавила астролог.