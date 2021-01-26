Мэр Киева Виталий Кличко назвал астрономическую сумму долга жителей столицы за услуги ЖКХ. Об этом 26 января сообщили на официальном портале Киева

Коммуналка растет, субсидии сокращают. Что ждёт украинцев © Украина.ру/Стрингер

«Повышение цены на газ создает большую социальную напряженность. Задолженность за жилищно-коммунальные услуги, например, в столице на сегодня примерно 4 миллиарда гривен. И она выше, чем в прошлые годы. Более того, повышение цены на газ может привести к социальному взрыву», — отметил Кличко.

Подавляющее большинство украинцев будут не в состоянии оплатить коммунальные услуги, добавил мэр столицы.

«Надеюсь, что в ближайшие дни мы сможем урегулировать вопрос разницы в тарифах на тепло, а также компенсации убытков предприятиям теплоснабжения. В любом случае вопрос компенсации не может быть возложен на местные бюджеты. Ведь 4 миллиарда гривен за отопительный сезон только в Киеве — это неподъемная сумма для города. Это может привести к банкротству коммунальных предприятий теплоснабжения»,— заявил Кличко.

С середины января украинцы выходят на протесты против повышения тарифов на газ и электроэнергию в условиях коронакризиса в различных городах Украины. Протестующие заявили о готовности ехать на бессрочную акцию в столицу.