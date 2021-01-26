Украинская власть провернула «аферу века» с поставками российского газа в страну. Об этом 25 января в эфире NewsOne рассказал руководитель молодежного крыла партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Артем Марчевский

На Украине снизили цену на газ. Мера временная и проблему не решает © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25 процентов. В этом случае цена бы составила 3,8 гривны.

«А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», — сказал Марчевский.

Он добавил, что реальная цена газа для Украины — это та, о которой договаривался Медведчук.

С 1 марта 2020 года «Оператор ГТС Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа. Реверс был запущен через точку соединения «Вельке-Капушаны — Ужгород».