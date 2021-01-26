Политик отметил, что цена на газ на Украине составляет 9,8 гривны, но в то же время Виктор Медведчук в 2019 году договаривался о прямых поставках из России со скидкой 25 процентов. В этом случае цена бы составила 3,8 гривны.
«А сейчас мы все равно покупаем этот газ через какие-то прокладки. Мы его якобы гоним в Словакию, в Словакии его отбираем, по реверсу гоним обратно, потом доставляем до конечного покупателя и имеем вот эту цену. Хотя на самом деле мы покупаем тот же российский газ, отбираем его на границе с Россией, ни в какую Словакию его не гонят, назад его не прогоняют. То есть это афера века, наверное, в нашей стране», — сказал Марчевский.
Он добавил, что реальная цена газа для Украины — это та, о которой договаривался Медведчук.
С 1 марта 2020 года «Оператор ГТС Украины» и словацкий оператор ГТС Eustream a.s. запустили виртуальный реверс газа. Реверс был запущен через точку соединения «Вельке-Капушаны — Ужгород».