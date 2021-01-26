Депутат Верховной Рады от пропрезидентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский, оказавшийся под санкциями США за вмешательство в президентские выборы, заявил, что не собирается выходить из состава фракции, передало 25 января издание «Страна»

Дубинский назвал провокацией акцию в его поддержку © Дубинский

Также депутат добавил, что предложения от Зеленского покинуть фракцию не было.

«Это не звучало, как предложение, он сказал, что возможно рассмотреть такой вариант, как-то правильно отреагировать. Я сказал, что не понимаю, на что реакция. Мы ничего не нарушали», — добавил Дубинский.

Накануне вечером в Киеве прошло заседание фракции «Слуга народа», на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский. По итогам заседания замглавы фракции Александр Корниенко заявил, что депутаты рассмотрят несколько вариантов решения ситуации с Дубинским, в том числе и его исключение из фракции.

США внесли в санкционные списки семь граждан и четыре информационных ресурса Украины в связи с выборами. В частности, под санкции попали ресурсы «Эра-Медиа», информагентство Only News, Nabuleaks и «Скептик» («Бегемот Медиа»). Среди внесенных в списки физических лиц — Александр Дубинский, Дмитрий Ковальчук, Константин Кулик, Александр Онищенко, Антон Симоненко, Андрей Телиженко и Петр Журавель. Сам Дубинский заявил, что не вмешивался в американские выборы президента.