Можно согласиться с главным редактором «Комсомольской правды» Владимиром Сунгоркиным, который в интервью заявил, что если бы Россия не поддержала президента Белоруссии Александра Лукашенко публично, он бы давно уже не был президентом. Об этом рассказал российско-белорусский политолог Дмитрий Болкунец в интервью изданию Украина.ру

Дмитрий Болкунец: Что общего между протестами в Минске и Москве? — видео

«Поэтому в этой ситуации выбора у него нет, и в ближайшие месяцы начнется процесс транзита и ухода Лукашенко из белорусской политики», — указал Болкунец.

Политолог добавил, что у Лукашенко нет политического будущего в Белоруссии и что Россия с ним больше работать не будет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.