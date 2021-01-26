Эксперт отметил, что белорусская элита и силовой блок смотрят, есть ли поддержка у Лукашенко, а Россия дает главе государства еще один шанс, чтобы уйти мирно, не через революцию, а через конституционную реформу.
«Поэтому в этой ситуации выбора у него нет, и в ближайшие месяцы начнется процесс транзита и ухода Лукашенко из белорусской политики», — указал Болкунец.
Политолог добавил, что у Лукашенко нет политического будущего в Белоруссии и что Россия с ним больше работать не будет.
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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.