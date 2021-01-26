России нужно выполнять или не выполнять требования белорусской власти и белорусской оппозиции, исходя из того, в чем состоят российские национальные интересы, а не потому, что это кто-то требует. Об этом рассказал замдиректора института стран СНГ Владимир Жарихин в интервью изданию Украина.ру

Украина–2014, Белоруссия–2020, США–2021. Общее и особенное © REUTERS, Shannon Stapleton Андрей Суздальцев выразил мнение, что весь белорусский политический класс проявляет иждивенческий подход в отношениях с Россией, когда президент Александр Лукашенко требует финансово-ресурсной поддержки за формальный статус союзника, а оппозиция требует от России убрать Лукашенко любой ценой.

Эксперт отметил, что те или иные требования надо выполнять, если это России выгодно, а если это России невыгодно, не надо выполнять ни того, ни другого.

«Понятно, что Андрей уехал из Белоруссии не по своей воле, и ему трудно до конца оставаться объективным. Но если исходить из интересов России, то в ее интересах все-таки лучше такой Лукашенко, чем такая Тихановская», — считает Жарихин.

Политолог добавил, что это проблема связана с предыдущими ошибками России на белорусском направлении, но ситуация сейчас такова, что по-другому Москва сейчас поступить не может.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.