«Дело в том, что только 25% украинцев заявляют о том, что они собираются вакцинироваться, поэтому эта тема не особо волнует украинцев. Кстати, как и в России, не особо большой ажиотаж и тоже небольшое количество. Я смотрю по социологическим данным: в России только на 10% больше людей, чем на Украине, готовых вакцинироваться», — отметил эксперт.
Он уточнил, что пока нет статистических данных относительно того, готовы ли украинцы прививаться от COVID-19 российской вакциной, или предпочтут американскую, если она все же появится на Украине.
Интервью Бондаренко можно прочитать на нашем сайте.
Ранее украинские власти под давлением США отказались от российской вакцины от COVID-19.
При этом американскую вакцину Киев сможет получить только после того, как США обеспечат препаратом своих граждан.
Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что не знает, как объяснить согражданам отказ от российского препарата.