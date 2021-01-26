И россиян, и украинцев мало волнует проблема вакцинации от коронавируса, считает политолог Константин Бондаренко. Об этом он рассказал в интервью Украина.ру 25 января

«Дело в том, что только 25% украинцев заявляют о том, что они собираются вакцинироваться, поэтому эта тема не особо волнует украинцев. Кстати, как и в России, не особо большой ажиотаж и тоже небольшое количество. Я смотрю по социологическим данным: в России только на 10% больше людей, чем на Украине, готовых вакцинироваться», — отметил эксперт.

Он уточнил, что пока нет статистических данных относительно того, готовы ли украинцы прививаться от COVID-19 российской вакциной, или предпочтут американскую, если она все же появится на Украине.

Борьба с COVID-19: «Спутник V» зарегистрировали в стране ЕС, Меркель поддерживает вакцину из РФ, Украина пока без вакцин © РИА Новости, Алексей Даничев | Перейти в фотобанк Интервью Бондаренко можно прочитать на нашем сайте.

Ранее украинские власти под давлением США отказались от российской вакцины от COVID-19.

При этом американскую вакцину Киев сможет получить только после того, как США обеспечат препаратом своих граждан.

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с этим заявил, что не знает, как объяснить согражданам отказ от российского препарата.