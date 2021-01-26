В июне 2020 года в головном офисе Белгазпромбанка, который на протяжении почти 20 лет возглавлял Бабарико, прошли обыски. Комитет госконтроля республики заявил, что на базе банка действовала организованная преступная группа, выводившая деньги за границу. Позднее были задержаны Бабарико и его сын Эдуард, который возглавлял избирательный штаб отца. Всего же задержаны более 30 человек, в том числе топ-менеджеры банка. Все фигуранты, кроме Бабарико, признали вину, ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Эксперт отметил, что знакомые с ситуацией люди знали Бабарико не как пророссийского деятеля, а как главу «дочки» российского системообразующего предприятия, который, однако, поддерживает не Союзное государство и интеграционные начинания, но сугубо белорусские гуманитарные проекты, упирающие на инаковость, европейскость и в этом смысле «нерусскость» белорусов.
«В своих летних стримах, до взятия под стражу, Виктор Бабарико также весьма недвусмысленно высказывался на эти темы. Поэтому, когда белорусский медийный официоз и обслуживающие его политические комментаторы заговорили о Бабарико как об агенте каких-то российских сил, это выглядело особенно нелепо», — указал Бышок.
Политолог добавил, что, хотя преследование Бабарико было политически мотивировано, Россия вряд ли забудет его взгляды.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.