Большинство россиян узнало фамилию Виктора Бабарико только весной-летом 2020 года в контексте предвыборной кампании. А вот тем, кто чуть глубже погружён в белорусскую проблематику, Бабарико был знаком уже несколько лет. Об этом рассказал политолог Станислав Бышок в интервью изданию Украина.ру

Белорусский эксперт рассказал о «некоторых непонятных страницах» в деле Бабарико © Facebook, Виктор Бабарико

Эксперт отметил, что знакомые с ситуацией люди знали Бабарико не как пророссийского деятеля, а как главу «дочки» российского системообразующего предприятия, который, однако, поддерживает не Союзное государство и интеграционные начинания, но сугубо белорусские гуманитарные проекты, упирающие на инаковость, европейскость и в этом смысле «нерусскость» белорусов.

«В своих летних стримах, до взятия под стражу, Виктор Бабарико также весьма недвусмысленно высказывался на эти темы. Поэтому, когда белорусский медийный официоз и обслуживающие его политические комментаторы заговорили о Бабарико как об агенте каких-то российских сил, это выглядело особенно нелепо», — указал Бышок.

Политолог добавил, что, хотя преследование Бабарико было политически мотивировано, Россия вряд ли забудет его взгляды.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.