Отмечается, что 420,7 тысячи человек получали пособие по безработице. Этот показатель вырос на 136,7% и стал больше по сравнению с прошлым годом. В базе данных Госслужбы занятости насчитывается 44 тысячи вакансий (на 20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года).
Услугами Государственной службы занятости в течение 2020 года воспользовались 2,2 млн граждан, которые искали работу, из них 1,2 млн человек имели статус зарегистрированного безработного. Помощь по безработице получали 1,1 млн человек.
Ранее НБУ обновил прогноз по росту ВВП на Украине в 2021 году до 4,2%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировался уровень 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 3,8%). В 2023 году ожидается рост на 4%.
Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, пострадала меньше, чем экономика во многих странах Европы.