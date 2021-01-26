Около 485,3 тысячи украинцев получили статус безработного, что на 33% больше, чем в соответствующий период прошлого года. Об этом 25 января сообщает пресс-служба Государственной службы занятости на своем сайте

Отмечается, что 420,7 тысячи человек получали пособие по безработице. Этот показатель вырос на 136,7% и стал больше по сравнению с прошлым годом. В базе данных Госслужбы занятости насчитывается 44 тысячи вакансий (на 20,5% меньше, чем на эту же дату 2020 года).

Составлен портрет украинского безработного © РИА Новости, Валерий Мельников | Перейти в фотобанк

Ранее НБУ обновил прогноз по росту ВВП на Украине в 2021 году до 4,2%. В октябре прошлого года НБУ прогнозировался уровень 4,2%. Согласно обновленному прогнозу, в 2022 году экономика вырастет на 3,8% (ранее ожидался рост на 3,8%). В 2023 году ожидается рост на 4%.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская экономика из-за кризиса, связанного с пандемией коронавируса, пострадала меньше, чем экономика во многих странах Европы.