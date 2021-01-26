Украинская певица Ирина Федишин поделилась с поклонниками видео, на котором показала, как упала во время своего концерта. Соответствующий ролик знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram 24 января

«Теперь я могу посмеяться вместе с вами, а тогда было не очень смешно. Что-то пошло не так… то есть нога пошла не туда, то есть каблуки были немножко высокие. Конкретно на эту обувь я и теперь смотрю со страхом, хотя таких высоких каблуков у меня много. Пожалуй, психосоматика срабатывает», — объяснила Федишин произошедшее.

Певица уточнила, что это первое ее падение в жизни, и сначала она запаниковала, а этого в таких случаях делать категорически нельзя.

На известную украинскую певицу напали прямо на сцене © irynafedyshyn

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