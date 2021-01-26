«Теперь я могу посмеяться вместе с вами, а тогда было не очень смешно. Что-то пошло не так… то есть нога пошла не туда, то есть каблуки были немножко высокие. Конкретно на эту обувь я и теперь смотрю со страхом, хотя таких высоких каблуков у меня много. Пожалуй, психосоматика срабатывает», — объяснила Федишин произошедшее.
Певица уточнила, что это первое ее падение в жизни, и сначала она запаниковала, а этого в таких случаях делать категорически нельзя.
Ранее на концерте Ирины Федишин на нее было совершено нападение прямо на сцене.
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