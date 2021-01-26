Президент США Джо Байден не снизойдет до реальной военной поддержки Украины в гражданской войне в Донбассе, заявила американская журналистка Маргарет Кимберли в интервью изданию Украина.ру

Украинские националисты неоднократно заявляли, что хотели бы видеть прямое вмешательство США на стороне Киева для победы над Народными Республиками Донбасса.

«Обама поддержал переворот на Украине, но не стал поставлять летальное вооружение новому правительству Украины. Байден поступит так же. Поддержка будет финансовая и на уровне риторики. Сомневаюсь, что в Донбассе будет какое-то американское вмешательство», — сказала Кимберли.

Что значит для Донбасса приход Байдена © AFP, Angela Weiss интервью можно прочитать на нашем сайте.

Напомним, слабые попытки Киева на старте правления президента Владимира Зеленского пойти на компромисс для разрешения конфликта в Донбассе были заблокированы Соединенными Штатами.

Гражданская война в Донбассе, в которой погибло более 13 тыс. человек, была развязана киевским режимом после госпереворота 2014 года из-за несогласия жителей Луганской и Донецкой области с насильственной сменой власти на Украине.

Свержение власти законно избранного президента Украины Виктора Януковича произошло в конце 2013 — начале 2014 годов и было организовано при полной поддержке США и Евросоюза.