Власти США не собираются прилагать реальные усилия для того, чтобы сплотить свой народ, сказала американская журналистка Маргарет Кимберли в интервью изданию Украина.ру

Напомним, в США сторонники и противники президента Дональда Трампа устраивали массовые протесты, кульминацией которых стал захват Капитолия.

«Если бы у американцев была достойная заработная плата, бесплатная система здравоохранения, жилье, экономическая поддержка после экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19, то раскол можно было бы преодолеть», — констатировала Кимберли.

Байден и пленки Деркача: как скандал с прослушкой изменит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

Действительно важно лишь то, что и демократы, и республиканцы преданы своим богатым спонсорам и корпорациям, которые требуют жесткой экономии и свободы действий для себя в США, поэтому для простых граждан ничего не изменится с приходом демократа Джо Байдена к власти, констатировала Кимберли.

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