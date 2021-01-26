Напомним, в США сторонники и противники президента Дональда Трампа устраивали массовые протесты, кульминацией которых стал захват Капитолия.
«Если бы у американцев была достойная заработная плата, бесплатная система здравоохранения, жилье, экономическая поддержка после экономического кризиса, связанного с пандемией COVID-19, то раскол можно было бы преодолеть», — констатировала Кимберли.
При этом она отметила, что, несмотря на массовые уличные беспорядки, расхождения в американском обществе не слишком существенные.
Действительно важно лишь то, что и демократы, и республиканцы преданы своим богатым спонсорам и корпорациям, которые требуют жесткой экономии и свободы действий для себя в США, поэтому для простых граждан ничего не изменится с приходом демократа Джо Байдена к власти, констатировала Кимберли.
Ее интервью можно прочитать на нашем сайте.