Зрители украинского телеканала «1+1» массово ставят дизлайки под видеороликами программы «Голос страны» в YouTube. Причиной такого поведения людей стало своеобразное размещение материалов в сети. А именно - пользователи могут увидеть только сами номера, без обсуждения и решения судей. Последнее видео «Голоса страны» появилось на YouTube 24 января

Украинцы ломанулись в российскую версию проекта Зеленского © Facebook, Владимир Зеленский

«Верните комментарии судей, пожалуйста!!!!!», «Верните старый формат. Нет понимания к какой команде относится каждый участник, нет информации по самим участникам», «Каналом управляют старые вонючие бабки? Решили приковать современные реалии обратно к телекам? Ограниченное, недальновидное мышление», — отреагировали зрители программы.

Отдельные зрители предположили, что причиной такого усеченного размещения материалов могло стать желание канала заставить людей смотреть телевизор из-за падающих рейтингов.

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В этом году из-за карантина у участников программы в студии не было группы поддержки, и даже микрофон подавала рука-робот. Изменился и состав тренеров, из прежних участников остались только Тина Кароль и Monatik, место Потапа, Насти Каменских и Dan Balan — Олег Винник и Надя Дорофеева.