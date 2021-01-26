Укороченный вариант программы предложили посмотреть в том числе и тем пользователям, которые оформили платную подписку на канал «Голоса», что многие из них оценили как «получили лишь огрызки».
«Верните комментарии судей, пожалуйста!!!!!», «Верните старый формат. Нет понимания к какой команде относится каждый участник, нет информации по самим участникам», «Каналом управляют старые вонючие бабки? Решили приковать современные реалии обратно к телекам? Ограниченное, недальновидное мышление», — отреагировали зрители программы.
Отдельные зрители предположили, что причиной такого усеченного размещения материалов могло стать желание канала заставить людей смотреть телевизор из-за падающих рейтингов.
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В этом году из-за карантина у участников программы в студии не было группы поддержки, и даже микрофон подавала рука-робот. Изменился и состав тренеров, из прежних участников остались только Тина Кароль и Monatik, место Потапа, Насти Каменских и Dan Balan — Олег Винник и Надя Дорофеева.