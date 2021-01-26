После прихода к власти избранного президента США Джо Байдена во внутренней политике Соединенных Штатов произойдут незначительные изменения, внешняя же останется без изменений, сказала американская журналистка Маргарет Кимберли в интервью изданию Украина.ру

«Во внутренней политике будут некоторые отличия, но только в определенной степени. Он (Байден. — Ред.) отменит указы Трампа по дерегулированию экономики и обеспечит некоторую государственную защиту для простых людей», — сказала Кимберли.

Байден и пленки Деркача: как скандал с прослушкой изменит Украину © REUTERS, Gleb Garanich/File Photo

Во внешней же политике США при Байдене больших изменений не будет, добавила журналистка.

«Вчера его кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен выразил поддержку политике Трампа на слушаниях по утверждению его кандидатуры. Посольство США останется в Иерусалиме, они продолжат признавать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, и Блинкен также заявил, что Китай совершает геноцид против уйгуров», — отметила Кимберли.

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