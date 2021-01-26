«Во внутренней политике будут некоторые отличия, но только в определенной степени. Он (Байден. — Ред.) отменит указы Трампа по дерегулированию экономики и обеспечит некоторую государственную защиту для простых людей», — сказала Кимберли.
При этом Байден будет стремиться проводить политику жесткой экономии, поэтому правительственных программ, которые действительно нужны стране, так и не будет, уверена она.
Во внешней же политике США при Байдене больших изменений не будет, добавила журналистка.
«Вчера его кандидат на пост госсекретаря Энтони Блинкен выразил поддержку политике Трампа на слушаниях по утверждению его кандидатуры. Посольство США останется в Иерусалиме, они продолжат признавать Хуана Гуайдо президентом Венесуэлы, и Блинкен также заявил, что Китай совершает геноцид против уйгуров», — отметила Кимберли.
Ее интервью можно прочитать на нашем сайте.