В Мариуполе украинские неонацисты угрожают убийством владелице ветеринарной клиники Галине Лекуновой за то, что она предложила скидки для русскоязычных. Видео вандализма и угроз она опубликовала на своей странице в Facebook

Как видно, на стенах клиники написаны слова «последнее предупреждение», «смерть врагам», «дальше — больше».

«Простите, я не подозревала, что моя страна настолько больна. Я с ужасом осознала, какое звериное нутро у людей с милыми добрыми лицами на фотографиях», — написала она в следующем посте.

Согласно сообщениям местных СМИ, незадолго до этого она разместила на своей странице в ФБ пост, в котором написала, что клиентам при озвучивании просьбы обслуживать их на русском языке скидка 50%. Сейчас такого поста на ее странице нет.

«Украина, где недавно праздновали День Соборности, где не хватает смелости и политической воли официально объявить войну стране-агрессору, а отважные герои воюют с собственными гражданами. С женщинами и котятами. С фальшивых аккаунтов, со спины и ночью», — констатировала Галина Лекунова.

16 января на Украине вступил в силу закон о языках в сфере обслуживания, согласно которому продавцы, парикмахеры и персонал банков обязательно должны обращаться к клиентам на украинском языке.

Перейти на русский или любой другой язык имеют право только по просьбе клиента. Таким образом, Галина Лекунова ничего не нарушила, предложив скидки тем, кто захочет говорить на русском.

Однако украинским неонацистам этого оказалось мало. Судя по развернувшейся кампании ненависти, им нужно запугать своих сограждан настолько, чтобы они боялись даже подумать сказать что-то по-русски.