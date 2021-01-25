Экс-премьер-министр Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в очередной раз сменила имидж, обновленная она предстала перед журналистами и коллегами в Верховной Раде 25 января

Новый образ Тимошенко прокомментировал стилист Ильяс Сахтара. По его мнению, предпочтений в одежде лидер «Батькивщины» не поменяла и по-прежнему предпочитает зрительно стройнящие вещи.

«Что касается прически — я даже не знаю, ну прямо Мария-Антуанетта! Для политического деятеля эта прическа уж слишком женственная, слишком поэтичная. Я в дамах всегда приветствую изменения в сторону женственности. Ведь так оно бывает с настроением — то они хотят быть женственными, то не хотят, то хотят стараться, то не очень», — сказал Сахтара.

Тимошенко заподозрили в зависимости от пластической хирургии — видео © Юлия Тимошенко/Инстаграм

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Стилист отметил, что в последнее время Тимошенко действительно очень изменилась, но «металлический взгляд на месте, тон и текст остался». Сахтара сравнил обновленную Тимошенко с образом Серсеи из сериала «Игра престолов».