Украинская певица Оля Полякова поздравила лидера Украины Владимира Зеленского с днем рождения, спародировав голливудскую актрису Мэрилин Монро, которая спела для президента США Джона Кеннеди. Соответствующий пост Полякова выложила в сториз Instagram 25 января

Эштон Катчер рассказал, как Зеленский жаловался ему на Трампа © РИА Новости, Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

Исполнение оказалось настолько проникновенным, что в США поползли слухи о близких отношениях между певицей и первым политиком страны. К слову, таким образом Монро поздравила Кеннеди примерно за 1,5 года до его гибели.

Не менее страстно для Зеленского спела и Полякова. При этом она заметила, что видео оказалось пророческим, ведь ролик был записан 2 года назад, когда нынешний президент Украины еще не был политиком, а возглавлял студию «Квартал 95».

Президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года, день он начал в спортзале, а продолжил — в Офисе президента. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила прессе, что лидер страны «не видит моральных причин», чтобы брать выходной, поэтому рабочий день пройдет в обычном режиме.