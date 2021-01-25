В ролике артистка поет знаменитую Happy Birthday, Mr. President («С днем рождения, мистер президент»), исполненную Монро в честь 45-летия Кеннеди.
Исполнение оказалось настолько проникновенным, что в США поползли слухи о близких отношениях между певицей и первым политиком страны. К слову, таким образом Монро поздравила Кеннеди примерно за 1,5 года до его гибели.
Не менее страстно для Зеленского спела и Полякова. При этом она заметила, что видео оказалось пророческим, ведь ролик был записан 2 года назад, когда нынешний президент Украины еще не был политиком, а возглавлял студию «Квартал 95».
Президенту Украины Владимиру Зеленскому исполнилось 43 года, день он начал в спортзале, а продолжил — в Офисе президента. Пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель заявила прессе, что лидер страны «не видит моральных причин», чтобы брать выходной, поэтому рабочий день пройдет в обычном режиме.