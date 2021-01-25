Украинский астролог Марина Скади дала прогноз для украинцев на конец января. По ее мнению, в ближайшие дни ее соотечественников ждут несколько важных астрологических событий, которые скажутся на поведении и мотивах людей. Об этом написала Politeka 25 января

Ближайшая неделя, утверждает Скади, будет временем промедления и поисков истины, планы лучше не строить, они могут резко измениться. В понедельник, 25 января, астролог посоветовала не начинать новые дела, а 26-го — не совершать сделок с недвижимостью, они могут оказаться необдуманными.

Ранее мы писали: Что ждет Украину в 2021 году: астрологический прогноз в стиле «ретрофутуризма».

В среду, 27 января, считает Скади, стоит воздержаться от трат, а от устаревших отношений — избавиться, а 28 число лучше всего использовать «для осознания своего внутреннего мира и нахождения своего места под Солнцем».

Пятница, 29 января, вновь принесет финансовые риски, а 31 число, по прогнозам астролога, лучший день для переезда и перемены места жительства.