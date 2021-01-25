Заседание пройдет в режиме видеоконференции в 16:00 (17:00 мск).
«Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск», — говорится в сообщении.
Утром украинские силовики сообщили, что в районе Золотого снайпер ранил украинского военного. Он находится в тяжелом состоянии. Также сообщили, что в результате якобы использования ополченцами противотанковых ракетных комплексов был поврежден один из жилых домов на линии разграничения.
Как пишет Донецкое агентство новостей, заседание подгруппы по безопасности пройдет по инициативе ДНР в связи с обострением обстановки на линии разграничения и нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.