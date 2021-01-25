Подгруппа в Трехсторонней контактной группе в срочном порядке проведет внеочередное заседание из-за ранения бойца в Донбассе. Об этом 25 января сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ в Telegram

Заседание пройдет в режиме видеоконференции в 16:00 (17:00 мск).

«Представители украинской делегации с использованием действующих международных механизмов предоставят соответствующую реакцию на нарушения режима прекращения огня со стороны оккупационных войск», — говорится в сообщении.

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Как пишет Донецкое агентство новостей, заседание подгруппы по безопасности пройдет по инициативе ДНР в связи с обострением обстановки на линии разграничения и нарушений режима прекращения огня со стороны Украины.

Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в Трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствуют представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.