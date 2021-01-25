Пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Лексус и Вован, позвонили голливудскому актеру Эштону Катчеру от имени шведской школьницы и экоактивистки Греты Тунберг, а в разговоре узнали его мнение о президенте Украины Владимире Зеленском. Информацию об этом опубликовал сайт News.ru 25 января

В ходе беседы один из пранкеров от лица активистки упомянул, что собирается съездить на Украину с визитом к президенту Зеленскому, поэтому попросил артиста рассказать, какой лидер страны человек.

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«Моя жена (американская актриса украинского происхождения Мила Кунис. — ред.) знает его где-то лет десять. Когда я с ним встретился, у него в приоритете была информация о том, что делал Дональд Трамп в качестве "услуги за услугу", о том, как это стало публичным. Мы с ним об этом поговорили, он посчитал действия Трампа очень странными и весьма коррумпированными», — сказал Катчер.

Также артист прокомментировал по просьбе «Греты» мемуары своей бывшей жены актрисы Деми Мур, заявив, что «наркозависимые — очень ненадежные рассказчики», а Мур долгое время употребляла запрещенные вещества.

Ранее жертвой розыгрыша Лексуса и Вована стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ему пранкеры также позвонили от лица Греты Тунберг. В разговоре, в частности, лже-активистка попросила политика познакомить ее с персонажами мультфильма «Южный парк» Теренсом и Филипом, на что Трюдо ответил, что попросит своих помощников решить этот вопрос.