В ходе беседы один из пранкеров от лица активистки упомянул, что собирается съездить на Украину с визитом к президенту Зеленскому, поэтому попросил артиста рассказать, какой лидер страны человек.
Катчер ответил, что Зеленский показался ему хорошим человеком, который «вполне заслуживает доверия» и находится «на правильной стороне истории».
«Моя жена (американская актриса украинского происхождения Мила Кунис. — ред.) знает его где-то лет десять. Когда я с ним встретился, у него в приоритете была информация о том, что делал Дональд Трамп в качестве "услуги за услугу", о том, как это стало публичным. Мы с ним об этом поговорили, он посчитал действия Трампа очень странными и весьма коррумпированными», — сказал Катчер.
Также артист прокомментировал по просьбе «Греты» мемуары своей бывшей жены актрисы Деми Мур, заявив, что «наркозависимые — очень ненадежные рассказчики», а Мур долгое время употребляла запрещенные вещества.
Ранее жертвой розыгрыша Лексуса и Вована стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ему пранкеры также позвонили от лица Греты Тунберг. В разговоре, в частности, лже-активистка попросила политика познакомить ее с персонажами мультфильма «Южный парк» Теренсом и Филипом, на что Трюдо ответил, что попросит своих помощников решить этот вопрос.