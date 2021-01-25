В ходе беседы один из пранкеров от лица активистки упомянул, что собирается съездить на Украину с визитом к президенту Зеленскому, поэтому попросил артиста рассказать, какой лидер страны человек.

«Все ждут, пока Лукашенко ослабнет». Пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской
«Все ждут, пока Лукашенко ослабнет». Пранкеры разыграли главу Европарламента от имени Тихановской
© РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк
Катчер ответил, что Зеленский показался ему хорошим человеком, который «вполне заслуживает доверия» и находится «на правильной стороне истории».

«Моя жена (американская актриса украинского происхождения Мила Кунис. — ред.) знает его где-то лет десять. Когда я с ним встретился, у него в приоритете была информация о том, что делал Дональд Трамп в качестве "услуги за услугу", о том, как это стало публичным. Мы с ним об этом поговорили, он посчитал действия Трампа очень странными и весьма коррумпированными», — сказал Катчер.

Также артист прокомментировал по просьбе «Греты» мемуары своей бывшей жены актрисы Деми Мур, заявив, что «наркозависимые — очень ненадежные рассказчики», а Мур долгое время употребляла запрещенные вещества.

Ранее жертвой розыгрыша Лексуса и Вована стал премьер-министр Канады Джастин Трюдо. Ему пранкеры также позвонили от лица Греты Тунберг. В разговоре, в частности, лже-активистка попросила политика познакомить ее с персонажами мультфильма «Южный парк» Теренсом и Филипом, на что Трюдо ответил, что попросит своих помощников решить этот вопрос.