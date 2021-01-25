Акция протеста «Поздравь президента платежкой» проходит возле Офиса президента Украины в Киеве. Об этом 25 января сообщают украинские «Вести»

Отмечается, что люди требуют снизить тарифы на коммунальные услуги. Всеукраинская акция проходит одновременно в нескольких городах по инициативе общины города Лубны в Полтавской области. «Украина проклинает вашего любимого»: Зеленскую захейтили в день рождения мужа © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Украинцы со всей страны собрались под Офисом президента, чтобы поздравить Владимира Зеленского, которому сегодня исполнилось 43 года, и преподнести ему в качестве подарка собранные с разных регионов Украины платежки. После митинга протестующие отправятся в автопробег к даче Зеленского дабы передать свои презенты», — говорится в сообщении.

Тарифный майдан продолжается в Херсоне, Житомире, в Полтавской и Харьковской областях.

Тарифы на услуги по распределению газа повысились на Украине с 1 января 2021 года. Тариф составил в разных регионах от 0,28 до 1,99 гривны за кубометр газа в месяц (от 0,73 до 5,2 рублей). В среднем по стране повышение составило 30%. Начиная с 1 июля, тарифы должны были пойти вверх — до 2,73 гривен (7,14 рублей).

Ранее президент Украины Владимир Зеленский распорядился снизить тарифы на газ для населения в условиях пандемии коронавируса. Кабмин принял решение, что газ будет по 6,99 грн (около 18 рублей) за кубометр на период карантина или до конца отопительного сезона.