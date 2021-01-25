Депутат Верховной Рады Украины от партии Петра Порошенко «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко 25 января оригинально поздравил с днем рождения президента страны Владимира Зеленского. Соответствующий пост парламентарий обнародовал у себя в Telegram-канале

В понедельник, 25 января, украинский президент Владимир Зеленский отмечает 43-летие. Главу государства уже поздравили сотрудники его офиса (администрации), а также бывшие коллеги из студии «Квартал 95». В этот же день рядовые украинцы вышли на протест в связи с ростом тарифов на ЖКХ. Центральная акция проходит под окнами Офиса президента, после чего активисты поедут к загородной резиденции Зеленского, чтобы вручить ему «подарок» — свои платежки за коммуналку. «Тарифы снизь, именинник»: праздничное селфи Зеленского разгневало украинцев © Instagram, zelenskiy_official

Гончаренко также решил не оставлять Зеленского без «поздравления», забронировав для президента и главы его офиса Андрея Ермака двухместный номер в «Театральном Отеле» в Ростове-на-Дону.

«С днем рождения, Владимир Александрович! Вы работали уже более двух недель, поэтому, думаю, сильно устали. А что может быть лучше отдыха в живописном городе Ростов? Забронировал вам отель на первую пору, дальше уже сами обустроитесь, разберетесь», — написал депутат.

Он отметил, что специально выбрал номер с балконом, так как по правилам гостиницы в номерах запрещено курить «айкосы», о пристрастии к которым ранее признавался Зеленский.

В подтверждение Гончаренко прикрепил скриншот с сайта бронирования отелей booking.com.

«Пензлюй. Те», — резюмировал он.