Неизвестный напал на представителя организации «Мы харьковчане» Алексея Поликашова, ударил его по голове и бросил гранату. Об этом 25 января сообщила на своей странице в Instagram его жена Евгения Поликашова

Инцидент произошел во дворе дома в 23:40 24 января. По предварительной информации, он шел со своим братом, когда к ним подбежал неизвестный и ударил одного из мужчин по голове. Потом он бросил в сторону жертв гранату. Обломками гранаты никого не задело.

«На моего мужа только что было совершено нападение, его ударили по голове и кинули гранату. Муж жив», — сообщила Поликашова.

Под Киевом мужчина угрожал жене и сыну гранатой © СБУ | СБУ | Перейти в фотобанк

Это не первое нападение на Поликашова за последние полгода. В сентябре прошлого года сожгли автомобиль Nissan Murano, который принадлежал жене активиста. В результате пострадали моторный отсек и водительская дверь.

Общественная организация «Мы харьковчане» позиционирует себя как благотворительная. О ней известно немного. По данным местных СМИ, 25 января активисты должны были провести акцию под аптекой, которая, по их данным, продает наркотики.

Также местные СМИ сообщали, что в 2016 году Поликашов был в составе антикоррупционного комитета Харькова. Его знакомый — член управления по борьбе с организованной преступностью Вадим Цибульник — предложил поработать Поликашеву «под прикрытием» и проводить контрольные «закупки» по передачи взяток. Во время одного из дела Поликашов стал частью заказного дела против депутата поселкового Солоницевского совета Сергея Чернова.

В пятницу, 22 января, шестеро неизвестных напали на журналистов и продюсера «Радио Свобода» на улице Коновальца рядом с Киевским университетом культуры и искусств в Киеве.