Украинская певица Настя Каменских сообщила о смерти своего отца Алексея Иосифовича Жмура. Соответствующий пост знаменитость опубликовала на своей странице в Instagram 25 января

«Я любима, пап… Всегда была любима тобой, а теперь своим мужем! Я помню, что любовь самое главное! Ты меня научил любить, и я научу своих детей! Спасибо, что был моим папой! Пожалуйста, приходи ко мне почаще во снах. Я люблю тебя, пап!» — написала Каменских.

Алексей Жмур в молодости был капитаном сборной «Динамо» по волейболу, а позже стал концертным директором хора имени Григория Веревки.

Ранее издание Украина.ру сообщило о том, что Пугачева, Киркоров и Вайкуле лишились важного украинца.

Украинке Насте Каменских 33 года, в 2019 году она вышла замуж за продюсера и своего коллегу по музыкальному коллективу «Потап и Настя» Алексея Потапенко. Музыкант ранее был женат, от первого брака у него есть сын. А вот у Каменских детей пока нет.

Дуэт супругов был популярен в том числе песней «Папа вам не мама».