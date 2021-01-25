Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков рассказал о нескольких механизмах борьбы с депутатами, которые нарушают регламент и голосуют за своих коллег, нажимая кнопки на их рабочих местах в сессионном зале. Об этом 25 января он сказал в ходе заседания согласительного совета парламента, которое транслировали украинские телеканалы

«Все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться, отключены в зале ВР. На сегодня прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. После того как будет запущена новая система "Рада"… Это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства», — заверил Разумков.

Рада приняла госбюджет-2021. Чего ждать украинцам © rada.gov.ua

Разумков также отметил, что обсуждаются изменения в регламент, которые позволили бы отстранять «кнопкодавов» от участия в заседаниях. Отстранять «кнопкодавов» планируют на несколько недель.

Ранее Разумков выразил надежду, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий за неперсональное голосование с учетом рекомендаций КСУ.