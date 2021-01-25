«Все свободные места, которыми кто-то пытался пользоваться, отключены в зале ВР. На сегодня прорабатывается механизм, который позволит голосовать народному депутату исключительно со своего места. После того как будет запущена новая система "Рада"… Это фактически на 100% снимет возможность кнопкодавства», — заверил Разумков.
Кроме того, в сессионном зале установят видеокамеры, которые позволят правоохранительным органам оперативно реагировать на нарушения.
Разумков также отметил, что обсуждаются изменения в регламент, которые позволили бы отстранять «кнопкодавов» от участия в заседаниях. Отстранять «кнопкодавов» планируют на несколько недель.
Ранее Разумков выразил надежду, что текущий созыв сможет утвердить норму о лишении полномочий за неперсональное голосование с учетом рекомендаций КСУ.