Украинская сторона в ПАСЕ при помощи части делегатов Ассамблеи оспорила участие России в сессии организации. Об этом 25 января сообщил депутат Рады от «Европейской солидарности» и член делегации Украины в ПАСЕ Алексей Гончаренко в Telegram

«Есть! Достаточное количество делегатов Ассамблеи нас поддержали! Полномочия российской делегации официально оспорены!» — написал Гончаренко.

Украина готовит антироссийский демарш в ПАСЕ © РИА Новости, Доминик Бутен | Перейти в фотобанк

Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой сообщил, что Российская делегация в ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала украинская делегация.

Участники ПАСЕ уже устали от русофобии и пропаганды, но желание надавить на Россию, повлиять на ее правовую систему и систему ценностей побеждает здравый смысл, подчеркнул российский политик.

Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-29 января в гибридном формате. Делегаты могут физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.

Украина считает Крым своей территорией и рассчитывает присоединить полуостров.