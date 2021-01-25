«Есть! Достаточное количество делегатов Ассамблеи нас поддержали! Полномочия российской делегации официально оспорены!» — написал Гончаренко.
По его данным, набралось 38 голосов за при необходимых 30. Далее вопрос будет решать Мониторинговый комитет, который подготовит доклад и передаст его в процедурный комитет для подготовки мнения.
Ранее вице-спикер Госдумы РФ Петр Толстой сообщил, что Российская делегация в ходе заседания Бюро Парламентской ассамблеи совета Европы (ПАСЕ) добилась снятия с рассмотрения вопроса про Крым, который инициировала украинская делегация.
Участники ПАСЕ уже устали от русофобии и пропаганды, но желание надавить на Россию, повлиять на ее правовую систему и систему ценностей побеждает здравый смысл, подчеркнул российский политик.
Зимняя сессия ПАСЕ проходит 25-29 января в гибридном формате. Делегаты могут физически присутствовать в Страсбурге или принять участие в работе дистанционно.
Украина считает Крым своей территорией и рассчитывает присоединить полуостров.