Отстраненный указом президента Владимира Зеленского от должности председателя Конституционного суда Украины (КСУ) Александр Тупицкий попытался попасть в здание суда через черный ход, но его снова не пустили. Видео 25 января обнародовал Telegram-канал KlymenkoTime

Согласно кадрам, Тупицкий приехал к воротам суда, однако его не пропустила охрана. Въезд на территорию суда охраняла группа людей в камуфляже. Авто с Тупицким было вынуждено освободить проезд и уехать. Королевский отдых: в сети всплыло фото опального главы КСУ в Дубае © Facebook, КСУ

Ранее Тупицкий подал в Окружной административный суд города Киева на Управление государственной охраны.

По данным суда, 5 января Тупицкий подписал распоряжение о своем отпуске на 6 января и с 11 по 13 января 2021 года. После возвращения из ОАЭ его не пустили в суд. В суде заявили, что Тупицкий отстранен от должности судьи, однако руководство как председателя он должен выполнять, поскольку на это его уполномочили судьи КСУ.

Тупицкий подозревается на Украине в подкупе свидетелей и введении суда в заблуждение как свидетель. После скандального решения КСУ об антикоррупционной реформе Тупицкого критиковали в Офисе президента. В частности, представитель президента в КСУ Федор Вениславский называл его «абсолютно неадекватным в восприятии реальности».