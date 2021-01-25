«По состоянию на 07:00 (08:00 мск. — Ред.) почти все участки, кроме двух, которые уточняют протоколы, уже сдали свои документы в ТИК. По подсчетам ТИК побеждает представитель "Свободы" Артем Семенихин, который уже заявил о своей победе на выборах», — говорится в сообщении.
О победе Семенихина уже объявил лидер партии Олег Тягнибок. Семенихин поблагодарил жителей города и свою команду за поддержку.
Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября 2020 года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.
В июне прошлого года Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве под украинский гимн. Видео своего поступка он опубликовал в Facebook и заявил, что его действия являются ответом блогеру Анатолию Шарию, который выпустил обличающий власти Конотопа ролик.