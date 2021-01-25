Действующий мэр города Конотоп в Сумской области Артем Семенихин (Всеукраинское объединение «Свобода») лидирует на повторных выборах. Об этом 25 января сообщает движение «Чесно»

Провокация мафии. Мэр Конотопа открыл багажник и ужаснулся © РИА Новости, Константин Чалабов | Перейти в фотобанк

О победе Семенихина уже объявил лидер партии Олег Тягнибок. Семенихин поблагодарил жителей города и свою команду за поддержку.

Повторные выборы городского головы Конотопа были назначены после того, как избранный мэром 25 октября 2020 года самовыдвиженец Александр Луговый умер в результате осложнений от коронавирусной болезни COVID-19.

В июне прошлого года Семенихин сжег российский флаг перед посольством РФ в Киеве под украинский гимн. Видео своего поступка он опубликовал в Facebook и заявил, что его действия являются ответом блогеру Анатолию Шарию, который выпустил обличающий власти Конотопа ролик.