Одесский радикал Сергей Стерненко, который в 2018 году зарезал человека, возмутился тем, что профессор культурологии Национального педагогического университета им. Михаила Драгоманова, поэтесса Евгения Бильченко открыто выражает свои политические взгляды в публичной плоскости. Об этом он рассказал в ролике, опубликованном на YouTube 24 января

По его словам, профессор Бильченко рассказывает на лекциях о неонацизме на Украине, а ректор педуниверситета прикрывает ее, игнорируя многочисленные доносы украинских национал-радикалов.

Также Стерненко с удивлением узнал, что Бильченко выступает на телеканалах ДНР и ЛНР. По его мнению, это является «ужасным нарушением». Судя по всему, он не слыхал о том, что существует свобода слова, которую украинское государство обязалось поддерживать.

Евгения Бильченко: Я никогда не была членом и волонтером «Правого сектора»* © Facebook/Евгения Бильченко

Внимание Стерненко к антифашистским выступлениям Евгении Бильченко выглядит пугающе в свете многочисленных нападений украинских неонацистов на несогласных с их идеологией, самым известным из которых стало убийство журналиста и писателя Олеся Бузины.

В 2018 году Стерненко, на тот момент бывший региональный лидер запрещенной в России неонацистской организации «Правый сектор», в Одессе догнал убегавшего от него после конфликта местного жителя и убил его ударом ножа в спину.

Неонацист назвал свои действия самозащитой и даже похвалялся ими. Он до сих пор разгуливает на свободе, так как суд отказывается заключать его под стражу, а рассмотрение дела затягивается на неопределенный срок.