В пяти городах Украины – Одессе, Херсоне, Измаиле, Киеве и Мариуполе – проходят акции протеста моряков против коррупции в сфере дипломирования, сообщает Ukrainian Shipping Magazine 25 января

Как уточняется, участники акции требуют отправить в отставку министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. главы Морадминистрации Андрея Глазкова, а также требуют обеспечить «честную работу Государственного реестра документов моряков Украины».

«На сегодняшний день в сфере подготовки и дипломирования украинских моряков действует коррупционная преступная группировка, которая уже привела к полному коллапсу морской отрасли и в ближайшее время грозит уничтожением морской отрасли в целом», — цитирует издание заявление митингующих.

Украинские моряки в заложниках у пиратов и короновируса © marinetraffic.com Павел Рудницкий от организации Ukrainian Seafarers Union создал петицию против коррупции в сфере дипломирования моряков и опубликовал в YouTube обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому.

От лица всех украинских моряков он потребовал обеспечить достаточное количество бланков морских документов и добиться того, чтобы время ожидания готового документа не превышало трех рабочих дней.