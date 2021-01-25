Украинское «Дизель-Шоу» попало в скандал из-за выхода на российское ТВ
Украинское «Дизель-Шоу» попало в скандал из-за выхода на российское ТВ
© dizelshow_fan/Инстаграм
Обувь Паркер продается во многих крупных торговых центрах мира, теперь купить туфельки или сапожки от любимой актрисы смогут и украинки: в столичном ЦУМе стартуют продажи бренда.

В честь запуска новой точки продаж Сара Джессика Паркер проведет онлайн-встречу с украинскими поклонниками. Прямой эфир состоится 26 января в 17:00 на Instagram-странице универмага. Во время встречи участники встречи смогут задать актрисе интересующие их вопросы.

 

 

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