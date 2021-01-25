Звезда сериала «Секс в большом городе» Сара Джессика Паркер, она же — автор собственной коллекции обуви SJP by Sarah Jessica Parker, презентует свой бренд украинцам во вторник, 26 января. Сообщение об этом на днях появилось на странице в Instagram киевского ЦУМа

Украинское «Дизель-Шоу» попало в скандал из-за выхода на российское ТВ © dizelshow_fan/Инстаграм

В честь запуска новой точки продаж Сара Джессика Паркер проведет онлайн-встречу с украинскими поклонниками. Прямой эфир состоится 26 января в 17:00 на Instagram-странице универмага. Во время встречи участники встречи смогут задать актрисе интересующие их вопросы.

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