Судно «Фортуна» в водах Дании возобновило строительство газопровода «Северный поток - 2», сообщило агентство «Интерфакс» со ссылкой на данные Nord Stream 2 AG в ночь на 25 января

Как отметили в проектной компании, работы идут в соответствии с полученными согласованиями. В предыдущие дни зону достройки магистрали прочесывало судно «Балтийский исследователь».

«"Фортуна", как ожидается, завершит работы в датских морях к середине последней недели мая, а затем приступит к укладке труб в водах Германии, где строительство продлится до июня», — отмечает агентство.

«Северный поток - 2»: США вводят новые санкции, «Газпром» подстёгивает партнёров, а преемник Меркель — сторонник проекта © РИА Новости, Nord Stream 2 / Aксель Шмидт/ Paul Langrock

Другой российский трубоукладчик — «Академик Черский» прошел дальше зоны достройки магистрали и встал у причала порта Висмар. «Академик Черский» не входит в число судов, задействованных в достройке газопровода, о которых до настоящего момента уведомляло датское агентство по мореплаванию.

«Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против «Северного потока — 2» активно выступают США, которые хотят продавать в ЕС свой сжиженный природный газ, не выдерживающий честной конкуренции с российским. Против проекта также выступают сателлиты США, в частности страны Прибалтики и Украина.

В декабре 2019 года США ввели санкции против газопровода, в результате чего швейцарская Allseas вынуждена была остановить прокладку.

Она продолжилась спустя год — в декабре 2020 года трубоукладчик «Фортуна» уложил 2,6 километра труб в водах Германии. В результате, по данным Nord Stream 2 AG (оператор проекта), недостроенными остались примерно 148 километров газопровода из общей протяженности двух его ниток в 2460 километров — в водах Дании осталось уложить 120 километров и около 28 километров в водах Германии.

С датскими властями согласована возможность укладки при помощи «Фортуны» с 15 января, немецкое разрешение для этого судна действует до конца мая.