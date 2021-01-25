В понедельник, 25 января, президент Украины Владимир Зеленский отмечает свой 43-й день рождения. В честь этого он выложил в свой Instagram фотографию, сделанную в спортзале

Владимир Зеленский: кто он © пресс-служба президента Украины

В комментариях некоторые украинцы поздравили президента, но часть подписчиков выразила недовольство работой Зеленского на этом посту: «Пятнадцать по уму», «Тарифы снизь, именинник», «Иди лучше государство строй… а не в зале сиди», «Пусть Господь даст ума и ответственности перед народом Украины» и др.

Ранее Зеленского уже поздравила партия «Слуга народа», поблагодарив за «плодотворную работу и смелость принимать сложные решения». В поздравительном сообщении говорится, что президент доказал возможность объединения страны, а не ее поляризацию. Также отмечены заслуги в виде реформ, строительства дорог и мостов, а также перемирия в Донбассе.