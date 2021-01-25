«Семь на часах. Сорок три по паспорту. Тридцать в душе», — написал глава украинского государства.
В комментариях некоторые украинцы поздравили президента, но часть подписчиков выразила недовольство работой Зеленского на этом посту: «Пятнадцать по уму», «Тарифы снизь, именинник», «Иди лучше государство строй… а не в зале сиди», «Пусть Господь даст ума и ответственности перед народом Украины» и др.
Ранее Зеленского уже поздравила партия «Слуга народа», поблагодарив за «плодотворную работу и смелость принимать сложные решения». В поздравительном сообщении говорится, что президент доказал возможность объединения страны, а не ее поляризацию. Также отмечены заслуги в виде реформ, строительства дорог и мостов, а также перемирия в Донбассе.