На канале не акцентируют, что «Дизель-Шоу» имеет отношение к Украине. Проект заявлен как «международный комедийный хит».
Ранее на Украине разгорелся скандал, когда в новогоднем выпуске юмористы «Дизеля» показали скетчи, подозрительно похожие на работы российских кавээнщиков.
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Свое появление на российском телевидении участники «Дизель-Шоу» пока никак не прокомментировали. Украинские СМИ, ссылаясь на соцсети, написали, что поклонники комиков таким положением дел раздосадованы и считают, что юмористы так поступили из-за больших денег.