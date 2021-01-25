Стало известно о том, что украинский проект «Дизель-Шоу» с 8 февраля будет выходить на российском телеканале «Че!», где уже транслируются соответствующие анонсы

Украина.ру на Youtube Крашенинникова: серьезного обострения в отношениях РФ и США при Байдене не будет