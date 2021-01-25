Президент США Джо Байден найдет общий язык с украинским лидером Владимиром Зеленским. Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил в эфире телеканала «Украина 24» 24 января

Украина.ру на Youtube Политолог-американист: как при Байдене будет выглядеть гражданская война по-американски?