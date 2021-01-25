«Я абсолютно убежден, когда президент Байден поговорит, а потом встретится с президентом Зеленским, они легко найдут общий язык. Обратите внимание, они оба стали президентами в моменты истории своих стран, когда задачей номер один внутреннего развития является примирение различных частей общества и построение мостов. У них действительно это общее. Я думаю, что эта химия, как любят говорить американцы, обязательно сработает», — сказал министр.
На прошлой неделе, 20 января, в США состоялась инаугурация демократа Байдена, победившего на президентских выборах. Президент Украины Владимир Зеленский в тот же день пригласил нового главу США на Украину.