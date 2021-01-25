Оперная певица, экс-депутат Госдумы Мария Максакова прокомментировала 24 января «Комсомольской правде» возвращение в Россию с Украины

Теперь долги: Максакова борется за 7-комнатную квартиру в Москве © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Я приехала, а почему я не могу этого сделать? Я свободный человек, меня под замок никто не сажал», — заявила певица.

Максакова переехала на Украину в 2016 году вместе со своим мужем, экс-депутатом Госдумы Денисом Вороненковым. В феврале 2017-го Следственный комитет заочно арестовал Вороненкова по делу о рейдерском захвате здания в Москве. В марте того же года он был застрелен неизвестными в центре Киева.

В Генпрокуратуре Украины организатором убийства назвали бывшего гражданского мужа Максаковой Владимира Тюрина. Того же мнения придерживалась сама Максакова, а затем резко отказалась от этих показаний. Суд в Киеве позже снял с Тюрина подозрения.