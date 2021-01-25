В соцсети музыкант сообщил о том, что ему диагностировали редкое заболевание глаз, которое встречается у одного человека из миллиона.
«Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей…" Время идет на дни!"» — процитировал Бабкин медика.
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По его словам, на Украине оборудования, способного поправить ситуацию, нет, поэтому музыкант решил лечиться в австрийской клинике. Правда, уточнил, что организовать лечение в карантинное время оказалось очень сложно.
Пока известно, что операция запланирована на 5 февраля, впереди у музыканта еще 10-дневный карантин и только потом — хирургическое вмешательство.
Сергей Бабкин — украинский музыкант и актер, участник группы «5'nizza», тренер шоу «Голос страны», участник 5-го сезона шоу «Танцы со звездами».