Украинский певец Сергей Бабкин планирует покинуть родину и уехать в Австрию, чтобы сделать операцию из-за болезни, которая грозит музыканту слепотой. Об этом он на днях сообщил в своем Instagram

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«Врач сказал так: "Воспаление задней стенки глаз, отслоение сетчатки, прохождение жидкости, 70% вашего центрального зрения уже нет, вы слепнете, Сергей…" Время идет на дни!"» — процитировал Бабкин медика.

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По его словам, на Украине оборудования, способного поправить ситуацию, нет, поэтому музыкант решил лечиться в австрийской клинике. Правда, уточнил, что организовать лечение в карантинное время оказалось очень сложно.

Пока известно, что операция запланирована на 5 февраля, впереди у музыканта еще 10-дневный карантин и только потом — хирургическое вмешательство.

Сергей Бабкин — украинский музыкант и актер, участник группы «5'nizza», тренер шоу «Голос страны», участник 5-го сезона шоу «Танцы со звездами».