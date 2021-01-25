Евросоюз усиливает давление на производителей вакцин от коронавируса из-за задержек в поставках. Об этом сообщил глава Европейского совета Шарль Мишель, сообщила DW 24 января

Борьба с COVID-19: Россия массово вакцинируется, в ЕС не хватает вакцин © РИА Новости, Павел Львов | Перейти в фотобанк словам, еврочиновники ожидают от фармацевтических компаний соблюдения условий подписанных контрактов, в противном случае ЕС собирается прибегнуть к юридическим процедурам.

На днях стало известно, что британская фармкомпания AstraZeneca не сможет выполнить свои обязательства по контракту с ЕС из-за проблем производственного характера и уменьшит количество доз вакцины от коронавируса, предназначенных для стран Евросоюза.

Официальные лица не подтвердили публично, насколько большой будет дефицит, но чиновник ЕС на условиях анонимности сообщил, что в первом квартале 2021 года поставки будут сокращены до 31 миллиона, то есть на 60%. При этом контракт с ЕС подразумевал поставку до марта 80 миллионов доз препарата.

Ранее также стало известно о намерениях производителя немецко-американской вакцины BioNTech/Pfizer на три-четыре недели сократить запланированные объемы поставок вакцины в Европу. В компании такие шаги объяснили необходимостью увеличить производственные мощности.

Планы по проведению кампании по массовой вакцинации в ЕС предусматривали вакцинацию не менее 70% взрослого населения до конца лета. Теперь Мишель признал, что выполнить эти планы будет сложно.