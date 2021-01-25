Секретарь горсовета Харькова Игорь Терехов не отправил в Верховную Раду необходимые документы для назначения внеочередных выборов мэра города. Об этом 24 января сообщил интернет-портал «Суспільне. Новини» со ссылкой на служебную записку Управления по связям с местными органами власти и органами местного самоуправления

Одиночество Харькова. Какое будущее ждет город после Кернеса © пресс-служба Харьковского городского совета Геннадий Кернес, одержавший победу на выборах мэра города, скончался в декабре 2020 года от последствий коронавирусной инфекции в Германии, где проходил лечение.

«В Верховную Раду Украины поступило лишь ходатайство секретаря Харьковского городского совета Терехова И. А. Свидетельство о смерти Харьковского городского главы Кернеса Г. А. и упомянутое выше решение городского совета (а также информация о принятии городским советом такого решения) в отправленных материалах отсутствуют», — говорится в служебной записке.

Кернес был переизбран мэром города третий раз на местных выборах, прошедших на Украине 25 октября 2020 года. После его смерти Харьковский горсовет должен досрочно прекратить его полномочия, после этого в течение 90 дней Верховная Рада должна назначить новые выборы. Согласно законодательству, до новых выборов полномочия мэра Харькова переходят секретарю горсовета.