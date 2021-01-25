С 16 июля 2022 года на Украине начнут штрафовать за отказ обслуживать клиентов на украинском языке. Об этом уполномоченный по защите госязыка Тарас Креминь сообщил на днях в интервью изданию «Радио Свобода»

«Слышат русский - гора с плеч»: одесские СМИ рассказали, почему местные продавцы стали «молчунами» © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

По словам чиновника, за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 до 6800 гривен (13,6-18,2 тысячи рублей).

Омбудсмен отметил, что штрафы могут быть оспорены в судебном порядке, и, кроме того, в жалобе в любом случае должны быть приведены доказательства нарушения.

Креминь также отметил, что, по его мнению, на Украине нет, например, супермаркетов, которые хотели бы «прославиться» на всю страну тем, что для них «закон — не закон и страна — не страна». Поэтому, по его словам, заявления о преследованиях, языковых инспекторах, тайных покупателях и так далее — это провокации.

С 16 января сфера услуг уже должна общаться с клиентами только на украинском языке. В сети начался флешмоб «Спаси продавца из мовного рабства, попроси обслуживать тебя на русском!», а народные депутаты инициируют принятие законопроекта, отменяющего штрафы для бизнеса за общение не на государственном языке.