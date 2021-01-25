«Но это для злостных нарушителей, которые принципиально нарушают права граждан, по отношению к которым мы получаем постоянные жалобы. Достаточно двух таких жалоб для того, чтобы мы начали производство, чтобы подготовили протокол и наложили штраф», — рассказал он.
По словам чиновника, за нарушение языкового законодательства в сфере обслуживания предусмотрен штраф от 5100 до 6800 гривен (13,6-18,2 тысячи рублей).
Омбудсмен отметил, что штрафы могут быть оспорены в судебном порядке, и, кроме того, в жалобе в любом случае должны быть приведены доказательства нарушения.
Креминь также отметил, что, по его мнению, на Украине нет, например, супермаркетов, которые хотели бы «прославиться» на всю страну тем, что для них «закон — не закон и страна — не страна». Поэтому, по его словам, заявления о преследованиях, языковых инспекторах, тайных покупателях и так далее — это провокации.
С 16 января сфера услуг уже должна общаться с клиентами только на украинском языке. В сети начался флешмоб «Спаси продавца из мовного рабства, попроси обслуживать тебя на русском!», а народные депутаты инициируют принятие законопроекта, отменяющего штрафы для бизнеса за общение не на государственном языке.