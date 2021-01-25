Ранее Кабмин Украины ввел локдаун из-за коронавируса с 8 по 24 января, а также продлил до 28 февраля общенациональный карантин и ЧС в стране, которые раньше действовали до конца 2020 года. С понедельника, 25 января, страна переходит на «оранжевый» режим карантинных ограничений.
«Вместе нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 тысяч, то сегодня цифра составляет 18 651 человек», — написал Степанов.
За все время пандемии в стране заболели 1 191 812 человек, выздоровело 947 514 человек, летальных случаев — 21 861.