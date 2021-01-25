Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что жесткий карантин в связи с COVID-19 помог разгрузить систему здравоохранения страны. Он сообщил об этом на своей странице в Facebook 24 января

Украина смягчает локдаун, введенный для борьбы с COVID-19 © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

«Вместе нам удалось стабилизировать ситуацию и разгрузить нашу медицинскую систему и медработников. Если на начало декабря показатель пациентов с подтвержденным COVID-19 или подозрением составлял примерно 29 тысяч, то сегодня цифра составляет 18 651 человек», — написал Степанов.

За все время пандемии в стране заболели 1 191 812 человек, выздоровело 947 514 человек, летальных случаев — 21 861.