Демократы из Палаты представителей США внесут 25 января резолюцию об импичменте экс-президенту Дональду Трампу в Сенат, что станет первым шагом ко второй части процедуры уже не отстранения от власти ушедшего главы государства, а просто выражения отношения к нему постфактум, передает RT 24 января

Слободчук объяснил, зачем демократам импичмент Трампа © REUTERS, Tom Brenner успеха Трамп может лишиться права занимать государственные должности, что закрывает ему дорогу к возможному участию в выборах 2024 года.

Поводом для резолюции стало выступление Трампа перед участниками массового протеста в Вашингтоне в день утверждения в Конгрессе итогов президентских выборов. После речи главы государства они захватили Капитолий, и как минимум два человека погибли в ходе беспорядков. Демократы обвинили экс-президента в подстрекательстве.

В понедельник, 25 января, кроме формального внесения в верхнюю палату единственной статьи импичмента «Подстрекательство к мятежу», ничего больше не будет. На следующий день сенаторы будут приведены к присяге как участники судебного процесса. Стороны могут вызывать свидетелей и предъявлять документы. Решение собрания будет считаться приговором: для успеха необходимо получить две трети голосов сенаторов.

Слушания по существу, как сообщил ранее представитель демократического большинства в палате Чак Шумер, начнутся 8 февраля. Это время дает Трампу возможность выбрать себе защиту (пока известно только об одном адвокате — юристе из Южной Каролины Бутче Бауэрсе), а защите — ознакомиться с материалами и подготовиться к процессу.

Кроме того, благодаря этому демократы получают время на утверждение выдвинутых президентом Джо Байденом на министерские должности кандидатов. Если процесс начнется прямо сейчас, то весь состав Сената должен будет принимать в нем участие.

Республиканцы стараются построить свою линию защиты на утверждении, что вынесение импичмента уже ушедшему со своего поста президенту неконституционно. Однако в Конституции об этом ничего не сказано, и подобных прецедентов на уровне президента не было. Сенат в целом не вынес импичмент ни одному президенту.