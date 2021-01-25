Протестующие в Минске тяжело уживаются с находящейся в эмиграции белорусской оппозицией, и Светлана Тихановская не является лидером этих протестов. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев рассказал, что именно ждали белорусы от России, когда вышли против Лукашенко © Владимир Трефилов Владимира Зеленского, а против Петра Порошенко, и что именно лидеры протестов в Минске будут брать власть.

«Сейчас лидеров Минска невозможно показать. За ними идет охота по лекалам СБУ в Одессе или Харькове. И КГБ этому обучился. Но эти 10-15 региональных координаторов общаются между собой несколько минут и принимают совместное решение. Их не поймать. Это цифровая революция», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что президент Александр Лукашенко зря рассчитывает, что зимой протестная активность навсегда затихнет, поскольку, по его сведениям, в ходе президентских выборов было украдено 55% голосов, и подавить протесты уже не удастся.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.