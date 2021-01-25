Россия выбрала план по выходу из политического кризиса в Белоруссии, чтобы стабилизировать ситуацию через диалог и конституционную реформу. Сначала даже националистическая оппозиция была не против этого. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев рассказал, что сделает Россия, если Тихановская придет к власти © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

«Какая может быть конституционная реформа, если она передается Всебелорусскому народному собранию, который не является конституционным органом?», — задается вопросом Суздальцев.

Политолог добавил, что президент Александр Лукашенко ждал зимы, рассчитывая «отсидеться за сугробами», но в любом формате активизация протестов начнется в марте-апреле, и эти протесты будут еще более четкими и системными.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.