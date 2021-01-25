Но когда стали открываться площадки для диалога по вопросу реформ, отметил эксперт, то там оказались люди, которые сидели в избирательных комиссиях, и, по мнению оппозиции, занимались массовыми фальсификациями.
«Какая может быть конституционная реформа, если она передается Всебелорусскому народному собранию, который не является конституционным органом?», — задается вопросом Суздальцев.
Политолог добавил, что президент Александр Лукашенко ждал зимы, рассчитывая «отсидеться за сугробами», но в любом формате активизация протестов начнется в марте-апреле, и эти протесты будут еще более четкими и системными.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.