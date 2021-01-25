Белорусская сторона никогда не поставляла России свои товары со скидкой, и ни при каких обстоятельствах делать это не будет. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев рассказал, что именно ждали белорусы от России, когда вышли против Лукашенко © Владимир Трефилов Дмитрий Мезенцев заявлял, что если Минск запрашивает скидку на природный газ, то Москва вправе запросить скидку на товары, произведенные в республике.

«Никогда белорусы не поставляли нам товар со скидкой. Это все разговоры, что они там нас якобы кормят. Я внимательно наблюдаю за поставками белорусских товаров, сейчас их магазинов стало меньше. Никогда они нам никакую скидку не сделают. То, что они нам продают, уже преподносится как великое одолжение. Они не продают нам молоко и мясо — они нам «помогают». Это подход», — категоричен эксперт.

Политолог отметил, что посол Мезенцев предлагает правильный подход, но в понимании белорусской элиты Россия должна обеспечивать экономический суверенитет Белоруссии, но взамен от них требовать ничего нельзя.

Суздальцев добавил, что если Москва будет сохранять прежнюю политику, то рано или поздно весь мир будет говорить о том, что Россия не может справиться со своим формальным союзником, который странно себя ведет.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.