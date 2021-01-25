Эксперт также отметил, что, когда Россия закупает белорусское молоко, она сознательно уничтожает целый пласт своего сельского хозяйства, которое занимается молочной промышленностью.
«Сейчас Лукашенко требует отдать нам какое-нибудь месторождение в Тюменской области. Отдайте, и все. Вам что, жалко, что ли? Три раза ставился вопрос о передаче Калининграда, исконной белорусской земли. Это иждивенческий формат», — указал Суздальцев.
Политолог добавил, что это иждивенческое поведение белорусской стороны и других постсоветских республик связано в том числе с тем, что они до сих пор воспринимают Москву как союзный центр и воспринимают финансовую поддержку со стороны России как должное.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.