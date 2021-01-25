Когда Россия в конце 1990-х оказала поддержку Минскому тракторному заводу (МТЗ), ей пришлось закрыть шесть своих заводов. А теперь белорусская сторона требует от Москвы, чтобы за ними застолбили кусок российского рынка. Об этом рассказал специалист по Белоруссии Андрей Суздальцев в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев объяснил, почему Минск не ценит финансовые вливания России © Владимир Трефилов

«Сейчас Лукашенко требует отдать нам какое-нибудь месторождение в Тюменской области. Отдайте, и все. Вам что, жалко, что ли? Три раза ставился вопрос о передаче Калининграда, исконной белорусской земли. Это иждивенческий формат», — указал Суздальцев.

Политолог добавил, что это иждивенческое поведение белорусской стороны и других постсоветских республик связано в том числе с тем, что они до сих пор воспринимают Москву как союзный центр и воспринимают финансовую поддержку со стороны России как должное.

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В Белоруссии продолжаются массовые протесты, связанные с результатами президентских выборов, которые состоялись в августе. По данным ЦИК, Лукашенко победил с 80,1% голосов, но оппозиция с этим не согласна и заявляет о массовых фальсификациях.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.