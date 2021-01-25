Единственный способ оздоровления правоохранительной системы Украины это выход страны из под контроля американского посольства, сказал исполнительный директор «МИА «Россия сегодня» Кирилл Вышинский в интервью изданию Украина.ру

Ранее адвокат Андрей Доманский в интервью Украина.ру сказал, что единственным правоохранительным органом на Украине является адвокатура, которой противостоят полиция, прокуратура, спецслужбы и суды.

«Выход из-под контроля американского посольства. Это могло бы оздоровить и всю страну, ее элиту», — сказал Вышинский.

Кирилл Вышинский: переизобретая Украину © РИА Новости, Владимир Песня | Перейти в фотобанк

«Зеленский в свое время говорил Трампу, что сейчас во главе прокуратуры «мой» человек. Когда президент говорит такие вещи, понятно, что на уровне властных элит идет борьба за контроль над силовыми ведомствами», — подчеркнул Вышинский.

Он констатировал, что на сегодняшний день «эти органы не правоохранительные, а карательно-репрессивные».

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