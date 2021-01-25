Ранее адвокат Андрей Доманский в интервью Украина.ру сказал, что единственным правоохранительным органом на Украине является адвокатура, которой противостоят полиция, прокуратура, спецслужбы и суды.
«Выход из-под контроля американского посольства. Это могло бы оздоровить и всю страну, ее элиту», — сказал Вышинский.
По его словам, все затеянные украинской властью реформы — МВД, прокуратуры, СБУ — были либо имитациями, либо попыткой «приватизировать» то или иное ведомство.
«Зеленский в свое время говорил Трампу, что сейчас во главе прокуратуры «мой» человек. Когда президент говорит такие вещи, понятно, что на уровне властных элит идет борьба за контроль над силовыми ведомствами», — подчеркнул Вышинский.
Он констатировал, что на сегодняшний день «эти органы не правоохранительные, а карательно-репрессивные».
Интервью Вышинского можно прочитать на нашем сайте.